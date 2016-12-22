إلى روح شهيد المصحف (شعر)

تاريخ الإضافة: الخميس, 06 آذار/مارس 2014 14:24

الشاعر / التقي ولد الشيخ قف بباب الخلود جَمَّ الخشوع

سابحا في الدماء لا في الدموع

مُزَعا هي للحواميم درعٌ

حين لم تُغن سابغات الدروع

مُزَعا أشرقت بها الشمس فينا

بعد ما أخطأت مدار الطلوع

طبت نحرا وطبت صدرا وضلعاً

واختفاءً مضمخا بالسطوع

ودما عَنْدَماً بلون الأماسي

ونداءً مدويا في الجموع

بأبي أنت بل بنفسي ربيعَ الـ

ــقلب طُهْرَ الضمير هَجْرَ الهجوع

فإذا كنتم عليه غيارى

فأحفظوه في الصدر بين الضلوع

واجعلوا دونه الحياة مِجَنَّاً

ونجيعاً يسقي موات الربوع