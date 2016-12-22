لا تلمس ديني (شعر)

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 05 آذار/مارس 2014 11:30

قَسَماً.. بِكُلِّ مُقَدَّسٍ.. ومُشَرَّفِ إنِّي لَتَقْصُرُ..عنْ شُعُورِي..أحْرُفِي

غضبٌ..هوانٌ..ثوْرَةٌ..تَجْتاحُنِي دَمْعِي..مِدَادِي..بَلْ دَمِي ..لَيْسَتْ تَفِي

وَطَنِي.. تَعِيثُ بِهِ عَفَاريتُ الدُّنَا مَا بَيْنَ ظَاهِرِهَا..وَمَا بَيْنَ الخَفِي

فَقِفِي.. عَفَاريتَ الدُّنَا..عنْدَ الدُّنَا لاَ تَلْمَسِي..دِينِي..قِفِي...تَبًّا..قِفِي

لمْ يَبْقَ لِي..مَالٌ..ولا شَرَفٌ..ولاَ.. فلْيَبْقَ لِي.. رَبِّي..نَبِيِّي ..مُصْحَفِي