شبيبة ألاك تنظم ندوة نصرة للحبيب

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2014 11:20

الأخبار(ألاك) – نظمت جمعية شبيبة بناء الوطن فرع ألاك مساء أمس الثلاثاء ندوة تحت عنوان "معا لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم"، حضرها عدد من أساتذة التعليم الثانوى وجمع غفير من المتهمين بالشأن الثقافى بالمدينة.

وشهدت الندوة إلقاء محاضرتين ألقاهما الداعية والإمام زكرياء ولد الشيخ القاظى والأستاذ محمد بباه ولد الشيخ شملتا التوقف عند محطات من السيرة النبوية واستعرضت جوانب من سماحته وخلقه صلى الله عليه وسلم.

كما شهدت الندوة مداخلات لعدد من القيادات الشبابية بالمدينة.