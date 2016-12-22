تاريخ الإضافة: الأحد, 23 شباط/فبراير 2014 11:24

الأخبار(نواكشوط) أعلن اليوم الأحد عن وفاة الممثلة الموريتانية لاله فاطمه بنت أعبيدي التي تعرف في الأوساط الشعبية بـ:درباكه".

وقد كتب المخرج عبد الرحمن ولد أحمد سالم على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"تلقيت هذا الصباح.. خبرا مفجعا للأسف.. رحلت عن دنيانا، الممثلة الموريتانية العظيمة، المرحومة لاله فاطمه بنت اعبيدي.. التي عرفها الجمهور بالاسم الفني: درباكه".

وواصل يقول:" اشتركنا أياما جميلة في برنامج "شي الوح افشي: الساخر.. كانت لنا اختا وأما وصديقة.. وكانت تتععاطي مع فنها بكل صدق وقوة، ضاربة عرض الحائط بكل تعاليق المجتمع.. واضعة نصب عينيها حبها لوطنها وارادتها القوية للتغيير.. اللهم ارحمها واعف عنها وعافها وانزلها منزل صدق عند كريم مقتدر".