مشاركة دولية واسعة في مهرجان السونونكي

تاريخ الإضافة: السبت, 22 شباط/فبراير 2014 12:02

الأخبار (نواكشوط) ـ انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الدولي السونونكي، وذلك بمشاركة محلية ودولية وإقليمية واسعة".

ويشارك في المهرجان الذي يدوم أربعة أيام ممثلين من دول (السنغال، وغامبيا، ومالي، والنيجر، وكوتديفوار، ومصر، وفرنسا، وأمريكا، وإسبانيا)، فضلا عن مشاركة الطيف السونونكي بموريتانيا".

وقال رئيس ادارة المهرجان الشيخ سيديا تنجا إن المهرجان يهدف إلى انشاء مؤسسة تعنى بالتنقيب عن الآثار التاريخية لمملكة غانا في مدينة كمبي صالح الأثرية، إضافة إلى تعيين منسقية تعنى بنقاش كل القضايا المتعلقة بالسونونكى".

وأضاف الشيخ سيديا تنجا أن المهرجان حريص على سبل ايجاد دار للبحث والنشر تهتم بالثقافة السونونكية بموريتانيا".