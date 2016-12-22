أيام تكوينية لشباب نواذيبو على إدارة المشاريع الثقافية

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2014 22:32



الأخبار(نواذيبو)- أطلقت دار السينمائيين الموريتانيين مساء الثلثاء 19 فبراير 2014 أياما تكوينية لصالح 30 من شباب العاصمة الاقتصادية نواذيبو حول إدارة المشاريع الثقافية.



وقال محمد ولد إدوم إن الدورة تهدف إلى تكوين القائمين على الأندية الثقافية حول طرق إنشاء المشاريع الثقافية ، والمهارات الأساسية لتسييرها واليات الحصول على تمويلها



واعتبر ولد ادوم فى تصريحات لوكالة الأخبار أن مؤسسته تسعي جاهدة إلى دعم النوادي الثقافية فى المدينة بالتكوين من أجل مساعدتها على تبني استراتجيات ثقافية فعالة من شأنها أن تسهم فى إنعاش الساحة الثقافية المحليةّ.



وأشار ولد ادوم إلى أن المشاركين سيكون بإمكانهم فى نهاية الدورة اقتراح وإنشاء مشاريع ثقافية والتخطيط لها والبحث عن مصادر تمويلها ، ومعرفة الطرق اللازمة لتقييم أدائها.