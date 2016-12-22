تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2014 21:56

الشاعر الكبير ادي ولد آدبهتضامنا مع الشيخ محمد الحسن ولد الددو،وإكبارا لتساميه في موقفه النبيل:



نَضَّرَاللهُ.. وَجْهَكَ.. المُسْتَــــــهلاَّ

قَمَرًا.. فِي الوُجُودِ يَهْدِي.. الأضَلاَّ

مِلْءَ مِرْآتِـــه.. سَرَيــــرَةُ شَـــيْخٍ

طَاهِر القلْب.. مَذْ تَخَــلَّى..تَحَـلَّى

فتَرَدَّى مَهَــــابةً.. وجَـــــــــلالاً

حِيــنَ- لِله- وجْــهَـــهُ قــدْ أذَلاَّ

وَتَــدَانَى - وهْوَالرفيعُ – يُسـاوِي

فضْلُهُ الكُلَّ.. لمْ يُخَصَّصْ بـــ"إلاَّ"



يَغْمُرُ النَّـاسَ..بشْــرُه.. وجَـدَاهُ

ويَفـيـضُ العِـرْفَانُ .. أنّى أطَــلاَّ

تُخْبِتُ الأرْضُ..إنْ تَجَلَّى عَلَـيْهَا

إنَّ فِــــــيهِ نُــورَ الإلَـــــهِ تَجَلىَ



أيُّهَا الشيْخُ..أنْتَ شِنْقِـيطُ..وجْهًا

وَلِسَـــاناً..عِلْـماً..وسَمْــتاً..ودَلاَّ

مَنْ يُكَرِّمْكَ..عَمَّ شِنْقِـيطَ .. فَضْلاً

مَنْ يَنَلْ مِنْكَ..ضَـامَ شِنْقِيطَ ..كُلاَّ

غَــيْرَ أنَّ الكريمَ..فِيــكَ..تَـسَامَى

وأبَى.. أنْ يَزِلَّ.. أوْ يُسْــــــتَزَلاَّ

فدَعِ المُـرْجِفِينَ ..مَهْـــمَا تَمَادَوَا

سَتَظَلُّ الشـــيْخَ "الدّدَوَّ" الأجَـلاَّ