دفاعا عن الشيخ

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2014 18:22

نداءُ الجهل – قُبّح من نداء - *تــردّدَ أَمْــسِ في حَرَمِ الإخاء

فحــيّ على السًّــفاه بلا تَــوانٍ *فبعضُ الجهل حِرزُ الكبرياء

فما يُغنِــي قرارٌ في رُقـــوق * يهـــدد أو ينـــدد فــي حـــياء

فما استحيى المُقبَّحُ حين يجني *و ما فعلَ الشنيعةَ في الخفاء

ســما بيُدَيّةٍ تــرِبت و شُـــلت *لأكــرم مـفــرِق تحت السماء

حقيــقٌ أن يُداسَ بغيــر رفق * و يُـــرجــمَ ثــم ينــبذً بالعراء

لتَطعَمَ شــؤمَ ما اقترفت يداه يدٌ أخــرى تَــذرّعُ في الخـفاء

لنمسحَ أدمــعاً فـاضت لــهــيبا * و يعرفَ جرحُنا طعمَ الرخاء

الشاعر / محمد محفوظ و لد المصطفى