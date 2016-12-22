ولد المعلى: الشعراء مطالبون بإخراس ألسنة المتقولين

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2014 12:27

الأخبار (نواكشوط) أشاد رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عبد الله السالم ولد المعلى بالأمسية التي نظمها الاتحاد لنصرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، مبرزا أهمية الشعر في بداية الدعوة الإسلامية ودور الشعراء في إعلاء كلمة الله.



وأضاف أن الشاعر مطالب اليوم بدحض وإخراس ألسنة المتقولين وتكسير أقلامهم على صخرة البلاغة والبيان أسوة بما فعل حسان بن ثابت وغيره من شعراء صدر الإسلام.

ونظم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين الليلة البارحة بقاعة المتحف الوطني في نواكشوط أمسسية أدبية تحت شعار " أتهجوه ولست له بكفء" تناول فيها الشعراء بقصائدهم الفصيحة والشعبية شمائل المصطفي صلى الله عليه وسلم.