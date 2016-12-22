على مدار الساعة
19:02 إننا بالفعل أمة ممزقة
17:29 بلاغ إلى العموم
إلى فضيلة العلامة محمد الحسن ولد الددو (شعر)
- تاريخ الإضافة: السبت, 15 شباط/فبراير 2014 13:33
رمى نفسه راميكَ: ضاعَ حياؤُهُ *** وخُلِّدَ شعرًا لُؤمُهُ وشقاؤُهُ
يقولون وجه الشيخ سالَ دَمًا أَلاَ *** أَقِلُّوا فَبَاقٍ نورُهُ وَبَهاؤُهُ
وتبْقَى أَمَالِيهِ فتَنْدى قُلوبُنا *** وباقٍ لهُ في المكرماتِ ارتقاؤُهُ
هو البحر أما عمقُه فَانتِماؤُهُ *** وأمَّا اللآلِي فالنُّهى ونَقَاؤُهُ
وأمَّا جبالُ الموج فالعلمُ والتُّقى *** وأمَّا الذي يرجُو الورى فَعَطاؤُهُ
وأمَّا شواطيهِ فَشعرٌ وحكمَةٌ *** وأمَّا مداهُ فالرؤى وذكاؤُه
سوى أنه عذْبٌ وفي البحر ملحةٌ *** ولا يَختشي رُوادُهُ وسِقاؤُهُ
وحينًا أراه الشمسَ لولا غروبُها *** ومن مغربٍ أحيا القلوبَ ضياؤُهُ
فيا شيخَنا لا تاسَ إمَّا تطاولوا *** لِكلُّ كريمٍ في الزمان ابتِلاؤُهُ