للشيخ رب سيحميه (شعر)

تاريخ الإضافة: السبت, 15 شباط/فبراير 2014 13:26

الشاعر / محمد / نافع / حبيبالشاعر / محمد / نافع / حبيبمحمد الحسن اهنأ مرحبا بيكا *** نفسي وأهلي وما جمعت يفديكا

انعم صباحا فذي الأيام تهديكا *** من يانع المدح أفنانا وتوليكا

وما تغنى حمام الأيك في فنن *** إلا ليعزف لحنا من معاليكا

شلت يمين الذي رام المساس بكم *** من كان يعرفه لولا أياديكا؟

أسبغت فيض نوال من نداك له *** وكان فيما مضى خلا يواسيكا

وليخسإ الحاسدون المغرضون فلن *** يكون من بينهم شخص يباريكا

وكلما استرقوا سمعا تطاردهم *** شهب تحرق مما الله موليكا

يكفيك أن حديث المصطفى سمة *** قد ضمخت وجهك الدري بما فيكا

خليفة المصطفى في الأرض ممتطيا *** من بازل الصبر شملالا تناجيكا

ولست للقول محتاجا فأنشده *** يكفيك ما عندنا... يكفيك... يكفيكا

(ما استحسن الناس من مكرومة سلفت *** إلا رأوها على استحسانها فيكا

ولا تحلوا بمعنى يستحب لهم *** إلا وكان معارا من معانيكا

وهذه ساعة التصريح قد أزفت *** يا شيخ... الله يحمينا، ويحميكا)

 


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