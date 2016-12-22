الصحافة الموريتانية و التعبئة السياسية

تاريخ الإضافة: الخميس, 13 شباط/فبراير 2014 14:10

 صدر للإعلامي الموريتاني المقيم بقطر د محمد ولد الشيخ كتابا جديدا بعنوان "  الصحافة الموريتانية  و التعبئة السياسية" دراسة في المحتوى والتوجه 92-2008، يناقش هذ الكتاب  الدور الذي لعبته الصحافة الموريتانية المكتوبة في التعبئة السياسية منذ انطلاق التعددية السياسية في العام 1992م وحتى عام 2008م .

وذلك من خلال قراءة  تاريخية  للصحافة الموريتانية وظروف نشأتها ، وأهم المحطات الكبرى ، التي مرت بها ،وسلبيات وإيجابيات القوانين المنظمة لها، والمعوقات التي وقفت في طريق الصحافيين، وأهم  الصحف اليومية والأسبوعية  ، والدور الذي لعبه الكتاب في هذه الصحف في تعبئة الرأي العام ، ونظرة المجتمع الموريتاني للصحافة بوجه عام, والصحافة الموريتانية بوجه خاص ،  وأهم القضايا التي تطرحها الصحافة الموريتانية ، والشأن السياسي في الصحف الموريتانية  ، إمكانيات الصحف المادية  وحدود التوزيع ، والجمهور الذي تستهدفه الصحافة  ،والعوامل المؤثرة في التعاطي مع ماتنشره  الصحافة .

 

وقد أوضح الباحث في مقدمة الكتاب  أن  الرغبة الملحة  في التوثيق لتاريخ الصحافة الموريتانية  كانت وراء الاختيار ، وقد تم في  هذ الكتاب إلقاء الضوء على التضحيات الجسيمة التي قدمتها الصحافة الموريتانية في   مرحلة صعبة وهامة من تاريخ البلاد   .

 وهي تضحيات كان أقلها التوقيف والسجن للصحفيين وإلغاء التصريح المخول للصحف ومنعها من الصدور لحين إفلاسها  كما حصل لجريدة ( القلم ) خلال فترة حكم الرئيس السابق معاوية ولد الطايع ، وكذلك جريدة ( البيان ) المعارضة  .

 

ويتناول الكتاب الصحافة الموريتانية  في أربعة   فصول لكل فصل منها عدة   أبواب وعناوين   وذالك وفق التبويب التالي :

 

 

الفصل الأول  :الصحافة الموريتانية المكتوبة   النشأة والتطور

المبحث الأول :السياسة الإعلامية في العالم الثالث

المبحث الثاني :البدايات الأولى للصحافة المكتوبة

المبحث الثالث :صحافة التعدد  ظروف النشأة ومشكلات الواقع

المبحث الرابع الصحافة المكتوبة والقوانين  المعنية بالنشر

خلاصة الفصل

الفصل الثاني :الطفرة الصحفية وإمكانيات القدرة على البقاء في السوق 

المبحث الأول :الصحافة والرأي العام  ثقة أم تضاد

المبحث الثاني : مقالات الرأي في الصحافة الموريتانية المستقلة :

المبحث الثالث  : الوضع الراهن للصحافة الموريتانية

المبحث الرابع  :الصحافة المكتوبة والسوق الإعلاني

خلاصة الفصل

الفصل الثالث : التعبئة السياسية في الصحافة الموريتانية

المبحث الأول :الرأي العام الموريتاني و الصحافة  ( آراء عينة )

المبحث الثاني  :الصحافة المكتوبة والمساهمة في التغيير السياسي

المبحث الثالث : التعبئة السياسة في الصحافة الموريتانية 

المبحث الرابع  : هل أثرت الصحافة أو ساهمت في تشكيل الرأي العام

 

خلاصة الفصل

 

الفصل الرابع :     معرفة الخلل.. إعادة الهيكلة

 

المبحث الأول :  الشفافية.. وبناء الصورة الخارجية

 

المبحث الثاني : الإعلام في مواجهة النموذج الموريتاني للأزمات

 

المبحث الثالث :الحلول المقترحة

 

المبحث الرابع : تنظيم المؤتمرات الصحفية العامة


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز