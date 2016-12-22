موريتاني يمنح مرتبة التأهيل الجامعي في المجال التقني

تاريخ الإضافة: الخميس, 06 شباط/فبراير 2014 17:11

منح المجلس الإفريقي والملكاشي للتعليم العالي والبحث العلمي في إفريقيا ومدغشقر(CAMES)؛الدكتور لمرابط ولد حبيبُ اللـه ولد الحفيد رتبة أستاذ محاضر معتمد في مدارس المهندسين والجامعات الإفريقية؛ وذلك خلال مداولات المجلس الأخيرة في تشاد نهاية الشهر المنصرم.

وجاء اعتماد ولد الحفيد من قبل المجلس العلمي المذكور بعد سلسلة من المداولات تجرى على قدرات المترشحين في الميادين التربوية والأكاديمية والعلمية بشقيها البحثي والتطبيقي.

وتخول هذه الرتبة لصاحبها تأطير البحوث العلمية و الأكاديمية لنيل الشهادات الجامعية العليا كالدكتوراه في التخصصات العلمية ذات الصلة بالمجال التقني.

ويعتبر المجلس الوحيد المخول بمنح الرتب الجامعية في خمس وعشرين دولة إفريقية وفي ما يزيد على مائة مؤسسة للتعليم العالي و البحث العلمي في المنطقة.