محاضرة عن أثر العلاقات العامة في ادارة المنظمة بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2014 13:33

الأخبار (نواكشوط) ـ احتضن فندق "شنقيط بلاس" صباح اليوم الأ{بعاء 05 ـ 02 ـ 2014، محاضرة حول "أثر العلاقات العامة في ادارة المنظمة" نظمها فرع الندوة العالمية للشباب الاسلامي بموريتانيا".

ويقدم المحاضرة الدكتور حمد بن عبد العزيز العاصم، ويشارك فيها عدد من الشباب والنساء من بينهم أعضاء فرع في الندوة بموريتانيا.

وتحدث المحاضر في بداية محاضرته عن أهمية الصورة الذهنية للجمعية أو المنظمة، باعتباره مطلب يجب المحافظة عليه، لكونه يختزل الصورة الكاملة تلك الجمعية أو المنظمة".

وأكد الدكتور حمد بن عبد العزيز العاصم أن فن التواصل فن جيد يجب تعلمه، مشيرا إلى أنه مكتسب وليس وراثي وبالتالي الجميع مطالبون بقراءته وتعلمه، مؤكدا أن الاتصال عملية معقدة ومستمرة، وأن 45%، من التواصل لفظي، بينما 55% منه غير لفظي".

وقال حمد إن الابتكار والتجديد والتعزيز يسهم في عملية البناء، مشيرا إلى أن طريقة حديث الانسان تعينه على ما يريد".