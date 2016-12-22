الندوة العالمية للشباب الاسلامي تفتتح مركز السلام بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الإثنين, 03 شباط/فبراير 2014 17:51

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن افتتاح مركز السلام الإسلامي من طرف الندوة العالمية للشباب الاسلامي في موريتانيا وبتمويل من المحسن الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع".

ويضم المركز مسجدا ومحظرة ونقطة صحية ووقف.

وحضر افتتاح المركز مدير المساجد بوزارة الشؤون الاسلامية سيدي محمد ولد البشير، وموفد الندوة العالمية للشباب الإسلامي حمد بن عبد العزيز العاصم، والمنهدس عبد الرحيم الرحيم باعباد رئيس مؤسسة الليزر للمقاولات والخليل مختاري رئيس مكتب الندوة بنواكشوط.