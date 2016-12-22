ولد محمد سالم سفيرا للعالمية للتطوع بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الخميس, 30 كانون2/يناير 2014 01:16

محمد مولود ولد محمد سالم رئيس نادي اليونسكو بموريتانياالأخبار (انواكشوط) – اختارت المنظمة العالمية للتطوع (IAVE) رئيس نادي اليونسكو بموريتانيا الشاب محمد مولود بن محمد سالم سفيرا لها بموريتانيا، مبررة الاختيار "بتجربته ونشاطه المشهود في مجال التطوع"، وكذا "حرص المنظمة على خلق تمثيل فعال لها بموريتانيا".

وحسب إيجاز صادر أمس عن مكتب الرئيس العام للمنظمة كينغ هون لي فإن الشب ولد محمد سالم هو الممثل والسفير الرسمي للمنظمة العالية للتطوع في موريتانيا.

وتعتبر المنظمة العالمية للتطوع أكبر هيئة عالمية مهتمة بشؤون التطوع، وتم تأسيسها سنة 1970، ويقع مقرها بالعاصمة الأمريكية واشنطن.