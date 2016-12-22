أمسية ثقافية بألاك نصرة للرسول

تاريخ الإضافة: الخميس, 23 كانون2/يناير 2014 11:48

الأخبار(ألاك) – نظمت جمعية شبيبة بناء الوطن "فرع ألاك" مساء أمس الأربعاء 22-01-2014- أمسية ثقافية تحت عنوان "نصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم".

رئيس فرع الجمعية أحمد محمود ولد بيداه أشاد بحضور الأمسية داعيا إلى تكثيف الأنشطة المعرفة بالسيرة النبوية بهدف تحصين المجتمع من شطحات الغلاة، قائلا إن مسلسل التطاول على مقام النبوة يجب أن يقابل بالعمل الجاد على تحصين المجتمع حماية للثوابت وذودا عن مقدسات الإسلام.

وشهدت الأمسية التى تخلتها إلقاءات شعرية واسكتشات هادفة قدمت فى مجملها نماذج من شمائله صلى الله عليه وسلم حضورا معتبرا لأساتذة التعليم ولفيف من جمهور الثقافة بالمدينة.