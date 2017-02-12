ندوة علمية عن التكافل الاجتماعي بمدينة نواذيبو

تاريخ الإضافة: السبت, 11 شباط/فبراير 2017 21:31

جانب من حضور الندوة العلمية في نواذيبو (تصوير الاخبار)الأخبار(نواذيبو) - نظمت جمعية سنابل الخير غير الحكومية ندوة علمية حول دور الجمعيات الخيرية في التكافل الاجتماعي بمركز المعرفة بحضور الفقيه لفيف من الأئمة والسلطات الإدارية على هامش تخليد الجمعية لمرور خمسة سنوات على تأسيسها.

وتناول المحاضر في الندوة محمد عبد الرحمن ولد فتن أبعاد العمل الخيري ودوره في نشر ثقافة التكافل في أوساط المجتمع، مشيرا إلى ضرورة أن تتكاتف الجهود من أجل مساعدة الفئات الهشة والمستضعفين.

بدوره رئيس الجمعية محمدن ولد الشيخ أبرز إسهام جمعيته في العمل الخيري وماقامت به في السنوات الخمسة من تنظيم أيام صحية واستشارات طبية وكفالة للأيتام ورعاية للفقراء وتقسيم للإفطارات في مدينة نواذيبو حسب قوله.

جانب من تكريم الوالي المنصرف محمد فال ولد أحمد يوراه (تصوير الأخبار)وكرمت الجمعية في حفلها الوالي محمد فال ولد أحمد يوراه وعديد الأطباء والداعمين للجمعية.