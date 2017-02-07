انطلاق الموسم الثقافي السنوي لجامعة العلوم الإسلامية

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 07 شباط/فبراير 2017 17:02

الأخبار (نواكشوط) انطلق أمس الاثنين الموسم الثقافي لجامعة العلوم الإسلامية بلعيون، الذي يُكمل الأنشطة الأكاديمية والتربوية ويهدف "لاستفادة الطلاب من وقت فراغهم لتنمية ودعم قدراتهم الثقافية والرياضية في بيئة صحية وتحت إشراف متخصصين".

وقال رئيس الجامعة، محمد المامون ولد مينحن، إنه أصبح من المؤكد أن جمع المعارف المحظرية في "تعليمنا الأصلي مع المناهج الأكاديمية الحديثة يعطي للمدرسين أبعادا لا غنى عنها في أداء رسالتهم التعليمية لأجيال الغد من الطلاب والدارسين".

وأضاف:"لذلك فقد ارتأت الجامعة هذه السنة إطلاق موسمها الثقافي والرياضي تحت شعار " الإشعاع العلمي والثقافي للشناقطة: العناية بالمتون نموذجا".

وقد دعا رئيس الجامعة الطلاب إلى الاستفادة مما سيُقَدَم من ندوات ومحاضرات ودورات تكوينية .

وقد كانت الندوة العلمية الافتتاحية حول قراءة وتقديم كتاب "الرواية الشنقيطية من الألفية والشواهد" لمؤلفه الدكتور أحمد كوري ولد يابه ولد محمادي، وتعاقب على المنصة الدكاترة المشاركون وهم على التوالي :

الدكتور محمد المختار ولد محمد فاضل رئيسا للجلسة العلمية

الدكتور محمد محمود ولد بلال محاضرا

الدكتور الشيخ ولد البار محاضرا

الأستاذ عبد الله ولد محمدن محاضرا

الأستاذ يحظيه ولد عبد الرحمن محاضرا

وحضر حفل انطلاق الموسم الوالي المساعد لولاية الحوض الغربي، ووكيل الجمهورية بالولاية ، فضلا عن الطاقم الإداري والأكاديمي للجامعة، إضافة إلى جمع من الطلاب وجمهور مدينة لعيون .