معرض بولاته للتعريف بكنوز المخطوطات الموريتانية

تاريخ الإضافة: الخميس, 16 كانون2/يناير 2014 21:45

الأخبار(ولاته) – شكل معرض المخطوطات والكتب القديمة المقام حاليا بمدينة ولاته بولاية الحوض الشرقى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة فرصة للتعريف بكنوز المخطوطات الموريتانية التى يعود تارخها لمآت السنين إضافة إلى مؤلفات نادرة لعلماء موريتانيين اشتهروا خلال القرون الماضية.

ويضم المعرض الذى يشارك فيه أصحاب مكتبات جاءوا من مختلف المدن الموريتانية القديمة المصنفة ضمن التراث العالمى "شنقيط – وادان – تيشيت – ولاته-"، مآت الكتب والمخطوطات الموريتانية النادرة من بينها مصحف مرصع بالذهب كان بحوزة مسنة تنتمى لإحدى الأسر المشهورة فى مدينة شنقيط بولاية آدرار وقد عثر عليه العام الماضى بعد وفاتها حيث كان محفوظا فى مكتبة خاصة، كما يشارك فى المعرض ممثلون عن بعض المدن والمحاظر التاريخية كمحظرة الكحلاء والصفراء بولاية لبراكنه.

ويضم المعرض الخاص بمخطوطات مدينة ولاته التى تستضيف النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة 1700 مخطوط أكثر من بينها 1000 مخطوط خاص بالعلامة الولاتى الطاب بوبكر فى حين تمثل البقية مؤلفات لبعض علماء المدينة الوادعة فى أقصى مناطق الشرق الموريتانى، كما تضم متحفا لأهم المقتنيات والأدوات التقليدية التى كانت تعتبر من ضرورات الحياة اليومية خلال عصور خلت.

وقد تجولت كاميرا الأخبار داخل المعرض والتقت بعدد من ممثلى المكتبات والمخطوطات النادرة من بينهم سيدى محمد ولد الشيخ حمادى ممثل "زاوية العلامة الموريتانى الشيخ سيدى المختار الكنتى" حيث قال فى تصريح للأخبار إن الزاوية تشارك بعدد من المخطوطات النادرة من بينها تأليف للعلامة الراحل ضاها فيه مختصر الشيخ خليل وسماه فتح الوهاب، وكتاب نزهة الراوى ونضار الذهب فى كل فن منتخب وجنة المريد دون المريد وكتاب المنة فى اعتقاد أهل السنة.

بينما يشارك ممثل محظرة الكحلاء والصفراء القاضى ولد ديده بعدد من الكتب النادرة بينها طرة حبيب الله ولد القاضى على الشيخ خليل وهى تتألف من 605 صفحات وطرة فى الفقه المالكى تتألف من 610 صفحات "من الحجم الكبير" إضافة إلى مخطوطات نادرة فى الأصول وبعض المتون الفقهية لاتزال من ضمن كنز المخطوطات التى يحتويه أرشيف المحظرة.

ويكاد لايخلوا بيت فى مدينة ولاته التاريخية من كتب ومخطوطات نادرة يعود تاريخها للقرون السالفة كما يوجد بالمدينة عدد من المحاظر تحتوى هى الأخرى على كنوز من المخطوطات النادرة، ومن بين المحاظر التى زارتها الأخبار محظرتى أهل سيدى عثمان وأهل الطالب بوبكر اللتين ذاع صيتهما فى المنطقة.

وأمام إعدادية المدينة التى يقام معرض الكتب النادرة داخلها حرص بعض أصحاب المخطوطات التى تمت طباعتها بعد تحقيقها على عرض مكتباتهم لتنال هى الأخرى جانبا من اهتمام الزوار الراغبين فى اكتشاف كنوز المخطوطات الموريتانية القديمة.