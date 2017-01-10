كتلة التربية والإرشاد الطلابية تفتح حملة دعوية

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 10 كانون2/يناير 2017 18:40

الأخبار (نواكشوط) ـ افتتحت الكتلة الطلابية للتربية والارشاد صباح الثلاثاء 10 يناير 2017 حملة دعوية تحت شعار "قل إني أخاف إن عصيت ربي"، وذلك بالمعهدالعالي الدراسات والبحوث الإسلامية.

وفي كلمته بالمناسبة قال رئيس الكتلة الطلابية اتقانه ولد عابدين إنه يشكر كل الذين سعوا في إنجاح الحفل الافتاحي للحملة، مؤكدا على أنها تأتي في إطار خطة الكتلة الرامية إلى تكوين شباب مستقيم التصور والسلوك متمسك بالقيم السمحة لديننا الحنيف.

وقد حضر حفل افتتاح الحملة كل من الإمام والداعية سعدن ولد المصطفى والطيب ولد الشواف ومحمد ولد عبد الله، تحدث كلهم من منهم عن المعصية وخطورتها على الفرد وعلى المجتمع وعلاقته بالله وأنه محاسب على كل أفعاله وتصرفاته.

وتقول الكتلة الطلابية إن الحملة ستشمل إضافة إلى المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والمعهد الجامعي المهني ومعهد المحاسبة وإدارة المؤسسات حيث تشهد عدة أنشطة في كافة أيام الحملة الدعوية التي تدوم ثلاثة أيام.