المجلس الأعلى للشباب يخلد اليوم العالمي للعلوم

تاريخ الإضافة: الأحد, 08 كانون2/يناير 2017 19:28

الأخبار (نواكشوط) ـ خلدت لجنة التعليم والتكنولوجيا والبحث والابتكار بالمجلس الأعلى للشباب السبت 07 يناير 2017 بكلية العلوم والتقنيات في جامعة نواكشوط العصرية، العيد العالمي للعلوم.

وخلال الحفل تم تقديم عروض حول أهمية البحث والابتكار العلمي، وذلك بحضور 200 تلميذ من ثانويات وإعداديات نواكشوط والثانوية العسكرية ومدارس الامتياز، أتيحت لهم زيارة المخابر العلمية بكلية العلوم والتقنيات.

رئيس المجلس الأعلى للشباب محمد يحي ولد الطالب إبراهيم، قال إن المجلس يهدف إلى تمكين وإشراك الشباب والنهوض به، مشيدا بعمل اللجنة التابعة للمجلس ومثمنا جهود جميع المساهمين في الحفل.