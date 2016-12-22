منتدى النصرة ينظم ندوة في المديح النبوي

تاريخ الإضافة: الإثنين, 13 كانون2/يناير 2014 19:46

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم المنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندوة أدبية مديحية للتعريف بشمائله وفضائله عليه أفضل الصلاة والسلام، وللحث على وحدة الأمة الإسلامية، وذلك مساء اليوم الاثنين 13-01-2014 بفندق الخيمة في العاصمة نواكشوط.

وخلال الندوة استمع الحضور لمجموعة قصائد للشيخ علي الرضا بن محمد ناجي؛ تدعو القصائد إلى "وحدة الأمة الإسلامية على ما جاء به رسول الله من عند الله"، و"التعلق بالله تعالى ونبذ ما سواه"، و"الثناء على الله تعالى وسؤاله والالتجاء إليه".

كما أفسح المجال للشعراء الذين تقدموا لإلقاء قصائد في المديح النبوي.

واكتظت القاعة بالعشرات من الباحثين والكتاب والإعلاميين، بالإضافة إلى تلامذة ومحبي الشيخ على الرضا.





