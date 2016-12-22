توصيات بإدماج تجارب الإصلاح في المناهج التعليمية

تاريخ الإضافة: الإثنين, 13 كانون2/يناير 2014 16:43

حضر ندوة التجمع الثقافي الإسلامي العديد من العلماء والمفكرين ـ الأخبارالأخبار (نواكشوط) ـ دعا المشاركون في "الندوة العلمية الإسلامية الدولية الـ 26 لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم" التي نظمها التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا، إلى ضرورة "دراسة التجارب العلمية الناجحة في مجال الإصلاح الاجتماعي وإدراجها ضمن المناهج الدراسية".

بدوره قال رئيس التجمع الثقافي الإسلامي الشيخ محمد الحافظ ولد أنحوي إن هذه الندوة "تأتي في ظرف خاص يتطاول فيه البعض من من حرمهم الله نوره على الرحمة المهداة" مؤكدا أن تدارس سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل السبل لتحصين الشباب المسلم.

وعلى هامش حفل اختتام الندوة تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة التي نظمها التجمع الثقافي الإسلامي في مجالات: السيرة النبوية، والأناشيد والمدائح النبوية.





