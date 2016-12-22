ندوة أدبية مديحية في جامعة شنقيط العصرية

تاريخ الإضافة: الإثنين, 13 كانون2/يناير 2014 13:47

الأخبار (نواكشوط) – نظم طلبة الدراسات العليا بجامعة شنقيط العصرية ندوة أدبية تحت عنوان: "شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الأدب العربي والعالمي". بحضور شخصيات أدبية وعلمية وبرلمانية، بالإضافة إلى وزراء سابقين.

 

وألقى رئيس الجامعة د.محمد المختار ولد اباه نصا شعريا للشاعر الفرنسي لا مارتين يمدح فيه النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ بعنوان: "من أعظم منك يا محمد؟". وكان ولد اباه قد ترجم النص من اللغة الفرنسية إلى العربية.

 

وأكد رئيس الجامعة خلال افتتاح الندوة على "ضرورة شجب وإدانة تطاول السفهاء على الدين، وعلى رسوله المعظم الذي نجد تعظيمه حتى عند فلاسفة الغرب وعلمائه ومفكريه".

 

كما أشاد الطلاب بالدور "الذي تقوم به جامعة شنقيط العصرية خدمة للعلم وتشجيعا للتعلم ودفاعا عن ثوابت الأمة".


 


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