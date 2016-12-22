اختتام مهرجان المدن القديمة بوادان

تاريخ الإضافة: الإثنين, 19 كانون1/ديسمبر 2016 15:05

الأخبار (نواكشوط) اختتمت البارحة بمدينة وادان فعاليات النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة، بحضور وزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ، وزيرة الزراعة لمينه بنت القطب ولد أمم، ووزيرة البيطرة فاطم فال بنت أصوينع.

وتضمن الحفل الختامي توزيع جوائز نقدية على الفائزين في مسابقات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وسباق الإبل والألعاب التقليدية وماراتون الرمال.

كما تضمن الحفل توزيع شهادات تقديرية على هيئات من المجتمع المدني لعبت دورا في انجاح هذه النسخة من المهرجان.