ندوة علمية عن ولد التلاميد

تاريخ الإضافة: السبت, 17 كانون1/ديسمبر 2016 18:28

الأخبار (نواكشوط) ـ نظمت المدرة العليا للتعليم، بالتعاون مع جامعة نواكشوط الحرة ندوة عن العلامة الشنقيطي محمد محمود ولد التلاميد، وذلك بمناسبة الذكرى المائة لرحيله.

وتمثلت الندوة في جلستين علميتين، تناولتا حياة ولد التلاميد، ومساهمته في النهضة العلمية العربية، وجهوده في مجال اللغة وتحقيق كتب التراث ومساهمته النقدية، ودوره في التعريف بالثقافة الشنقيطية.

وعرضت في مستهل الندوة وثائق نادرة عن العلامة ولد التلاميد تتعلق برحلته وعلاقاته مع معاصريه من العلماء والوجهاء.

وحسب منظمي النشاط، فإن الندوة خلصت إلى توصيات من أهمها:

- نشر أعمال الندوة.

- تفعيل معهد ولد التلاميد للبحوث.

- استعادة صورة ميكروفيلم من مكتبة ولد التلاميد.

- إطلاق اسم العلامة ولد التلاميد على أحد المرافق الأكاديمية.

- العمل على جمع وتحقيق ونشر مؤلفات ولد التلاميد.

- مطالبة الجهات الرسمية باستحداث مؤسسة علمية تعنى بتراث الشناقطة في المهجر.