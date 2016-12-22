وزيرة الثقافة تفتتح من ألاك الأسابيع الجهوية للشباب

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2013 18:10

الأخبار (ألاك) – أشرفت وزيرة الثقافة والشباب والرياضة مساء اليوم الإثنين 22-10-2013- على افتتاح النسخة الثالثة من الأسبوع الجهوى لشباب ولاية لبراكنه تحت شعار "شباب لبراكنه فى خدمة التنمية الوطنية" معلنة بذلك انطلاق الأسابيع الجهوية للشباب فى بقية الولايات الداخلية والتى سيتم افتتاحها تباعا.

ويشارك فى الأسبوع الجهوى للشباب أكثر من مائة شاب يمثلون أربع مقاطعات من الولاية هى "ألاك وبوكى وبابابى ومقطع لحجار" فيما غابت مقاطعة امبان التى تستقبل غدا الثلاثاء الفنان السينغالى بابا مال.



ويدوم الأسبوع الجهوى للشباب بألاك أربعة أيام ستشهد تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية إضافة إلى سهرات ليلية وألعاب تقليدية.



وقد حضر حفل الإفتتاح والى لبراكنه وحاكم ألاك والسلطات الإدارية والأمنية بالولاية.