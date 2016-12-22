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الشَّهْباء... أمْ الحمْراء! (شعر)
- تاريخ الإضافة: الأربعاء, 14 كانون1/ديسمبر 2016 00:12
قدْ أضَعْناكِ خيفةً ونِفاقا *** يا شَآماً فيها الجراحُ تَلاقى
نحن ُخُنّا يا شامُ قبلَ الأعادي *** وافْترقنا وما مَللْنا افْتراقا
تَلْعَبُ الرُّومُ فيكِ والفرسُ والرُّو *** سُ ولا هَبَّةٌ تَفُكُّ الوثاقا
لم يعدْ في خيولِ حمدانَ حزْمٌ *** ينشـرُ المجدَ فيكِ والأخلاقا
حدِّثينا يا شامُ عن حَلَبَ الشَّهْـ *** ـباءَ أيَّامَ تَمْلأُ الآفاقا
أنشِدينا روائعَ المتنبِّي *** تَتَلالى على المدى إشراقا
وفِراسُ القصيد يملأ فيكِ الْــ *** ـأرضَ بالحبِّ والمدى عُشَّاقا
بَرَدى كيفَ لم يعدْ جَدولاً لِلْــ *** ـعِشقِ ينسابُ منهلاً رقْراقا
يَمَنُ السعدِ ضاعَ والقدسُ ضاعتْ *** وأَضَعْنا من بَيْنِهِنَّ العِراقا
وذِهِ الشامُ تغتذي كلَّ يومٍ *** دَمَها الطاهرَ النقيَّ المُراقا
فَلَنا أدمُعٌ من الحزنِ جفَّتْ *** وقلوبٌ كادت تذوبُ احْتراقا
ربِّ إنَّا خُنَّا الأماناتِ والعهْـ *** ـدَ فجازَيْتَنا جَزاءً وِفاقا