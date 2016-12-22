روح الأرض (شعر)

تاريخ الإضافة: الجمعة, 10 كانون2/يناير 2014 23:14

محمد محمود ولدعبديالحب يأسر مهجة العشـــــــــاق *** فترى المحب مذلل الأعمـــــــــــــــــاق

من ذاته كلماته منساقـــــــــــــة *** في طاعة للخالق الـــــــــــــــــــرزاق

تزور عن وجع السنين وحزنهـا *** وتسطر الإحــــسان في الآفــــــــــــاق

في مولد للنور ترسم لحـــظـة *** لتصدع الإيوان في الأحـــــــــــــــــــداق

غار بطهر الأرض يحض طيــبها *** في وصفها مبتلة أوراقـــــــــــــــــي

فاهتز كون الله يرجو آيهــــا *** في حيرة من ومضها الـــــــــــــــــــبـراق

فالكهف يضحك مولعا بضيـائها *** لما أزاحت ظلمة الأعــــــــــــــــــراق

قلبي يسافر في هيــام رسولها *** حبا يفوق الذات في الأنســـــــــــــاق

طـه نشيد الأرض روح وجودهـا *** بالعدل موصوف وبالإشـــــــــــــفـاق

فالأخشبان مودة من صبــــره *** في ضيقه كالسيف والــمــــــــــــزراق

بالهدي بالإيمـان عطر كوننــا *** بالصـدق بالتـبيان بـــالأخـــــــــــــلاق

فالذات تعشق أن تطيــر بدربه *** كي لاتعود لمأتم الإخــــفـــــــــــــــاق

طرقت على ثغرالزمان مواجــع *** لما مشـــى متشـــــــــاغــب الأذواق

دمع على خد الوجود مســائـلا *** إين الحـروف بدفتــر المشـتـــــــــاق

فاليكتب القلم المحب نـــدائه *** كي لايســاء لطارد الإمــــــــــــــــــلاق

إن الجياع تبسموا في وجهـــه *** فتفـتقت أزهارهم للــــــســـــــــــاق

إن يرسم الألم المسافر في الجوى *** فلـقد هــوى كتـسـاقـــط الأوراق

صلت قوافي الكون ملأ وجوده *** لنبيــــنا تهتــز كـالــــــعشــــــــاق