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روح الأرض (شعر)
- تاريخ الإضافة: الجمعة, 10 كانون2/يناير 2014 23:14
الحب يأسر مهجة العشـــــــــاق *** فترى المحب مذلل الأعمـــــــــــــــــاق
من ذاته كلماته منساقـــــــــــــة *** في طاعة للخالق الـــــــــــــــــــرزاق
تزور عن وجع السنين وحزنهـا *** وتسطر الإحــــسان في الآفــــــــــــاق
في مولد للنور ترسم لحـــظـة *** لتصدع الإيوان في الأحـــــــــــــــــــداق
غار بطهر الأرض يحض طيــبها *** في وصفها مبتلة أوراقـــــــــــــــــي
فاهتز كون الله يرجو آيهــــا *** في حيرة من ومضها الـــــــــــــــــــبـراق
فالكهف يضحك مولعا بضيـائها *** لما أزاحت ظلمة الأعــــــــــــــــــراق
قلبي يسافر في هيــام رسولها *** حبا يفوق الذات في الأنســـــــــــــاق
طـه نشيد الأرض روح وجودهـا *** بالعدل موصوف وبالإشـــــــــــــفـاق
فالأخشبان مودة من صبــــره *** في ضيقه كالسيف والــمــــــــــــزراق
بالهدي بالإيمـان عطر كوننــا *** بالصـدق بالتـبيان بـــالأخـــــــــــــلاق
فالذات تعشق أن تطيــر بدربه *** كي لاتعود لمأتم الإخــــفـــــــــــــــاق
طرقت على ثغرالزمان مواجــع *** لما مشـــى متشـــــــــاغــب الأذواق
دمع على خد الوجود مســائـلا *** إين الحـروف بدفتــر المشـتـــــــــاق
فاليكتب القلم المحب نـــدائه *** كي لايســاء لطارد الإمــــــــــــــــــلاق
إن الجياع تبسموا في وجهـــه *** فتفـتقت أزهارهم للــــــســـــــــــاق
إن يرسم الألم المسافر في الجوى *** فلـقد هــوى كتـسـاقـــط الأوراق
صلت قوافي الكون ملأ وجوده *** لنبيــــنا تهتــز كـالــــــعشــــــــاق