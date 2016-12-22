الفتاة تخلد خمسيتها بنواذيبو (صور)

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2016 19:51

الأخبار (نواذيبو) - خلد جمعية الفتاة للتوعية والتربية ذكرى مرور 5 سنوات على انشاء فرعها على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو بحضور كوكبة من الأساتذة والشعراء وفاعلي الحقل.

وقالت مسؤولة التنظيم غيث بنت سيد إن الجمعية تمكنت في السنوات الخمس الماضية من وضع بصمتها و المساهمة في نشر الوعي في صفوف الفتيات وحثهن على الإهتمام بالدراسة والمساهمة في بناء الوطن.

ورأت بنت سيد أن السنوات الخمس الماضية قدمت فيها الجمعية عطاء وافرا وعملت على ايجاد الفتاة المهتمة بدراستها الحريصة على قيمها والساعية إلى بناء وطنها ويعول عليها في حماية القيم في ظل تحديات متعددة تواجهها الفتاة.

وأشارت بنت سيد إلى أن هذه السنوات كانت حافلة بالمحاضرات العلمية والورشات التكوينية والمخيمات الصيفية وذالك بغرض تكوين الزهرات والفتيات واعدادهن للمستقبل.

وتميز الحفل المتزامن مع ذكرى الاستقلال بحضور جماهيري واسع ورموز الشعر والفاعلين في الحقل الثقافي في المدينة.

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شمل الحفل قراءات شعرية قدمها الشاعر الشيخ ولد بلعمش واسكتشات عالجت بعضا من المسلكيات وحثت على المساهمة في التحلي بالقيم.