الحق أنطقها (شعر)

تاريخ الإضافة: الإثنين, 28 تشرين2/نوفمبر 2016 21:18

الشاعر: أبوبكر ولد المامي - 28 - 11 - 2016تحية شعرية مستحقة لهذه البطلة خديجة بنت اكليب التي اختصرت وجعنا طيلة خمسة عقود ونصف في كلمات قليلة معبرة ومثقلة بالصدق والحرقة والشجن..

لَكِ التحيةُ، يا صوتَ المساكينِ

هذا الذي أَبدَ الأيامِ يُشجيني

شَجاعةُ الحقِ في عينيك نَظرتُها

قد صرتِ للصدقِ عِنوانَ العناوين

كيف اختصرتِ عصورَ الظلمِ في وجعٍ

وصرخةٍ أَنْطَقَتْ صَمْتَ الملايينِ؟!

وَكُنتِ مَغمورةً حتى غدا وَطني

تَعيثُ فيه تماسيح الشياطين!

فَصُبَ صَوتُكِ مِثلَ النارِ فوقهم

وصرت كالشمس بين الناس في الحين