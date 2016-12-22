تاريخ الإضافة: السبت, 26 تشرين2/نوفمبر 2016 14:39

الأخبار (نواكشوط) ـ قدمت جامعة اسطنبول وهيئة الإشراف على مؤتمر انقرة الدولي للاقتصاد والسياحة الطبية وتزايد أمل الحياة، تكريما للباحث والدكتور الموريتاني بدي ولد أبنو.

وجرى تكريم د.بدي ولد أبنو بحضور عدد من الأكاديميين والمسؤولين السياسيين والاقتصاديين، وجمهور من الشخصيات الثقافية والإعلامية.

وألقى ولد أبنو خلال المؤتمر محاضرةً تحت عنوان "الاقتصاد في زمن الديمغرافيا "المالتوسية".

وتنظم جامعة المؤتمر السنوي بالشراكة مع مؤسسات تركية ودولية، فيما يختتم حاليا في دورته الثالثة.