نواذيبو:إدارة التعليم تحتفي بعيد الاستقلال

تاريخ الإضافة: الجمعة, 25 تشرين2/نوفمبر 2016 23:34

الأخبار(نواذيبو) - خلدت الإدارة الجهوية للتهذيب بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا مساء اليوم الذكرى 56 للاستقلال الوطني بتنظيم ندوة علمية بحضور رسمي والأطقم التربوية في الولاية.

وقالت المديرة الجهوية للتهذيب صفية بنت بمب إن ذكرى الاستقلال تحمل معاني متعددة ودلالات عميقة تبعث في وجدان كل مواطن الثقة بالنفس والإعتزاز بالوطن ، مشيرة إلى أن حلول الذكرى تفرض استحضار التضحيات الجسام للشعب الموريتاني في وجه المستعمر الغاشم.

ورأت بنت بمب أن الإدارة الجهوية وعيا منها بقيمة الحدث حرصت على تنظيم عدة أنشطة لإحياء الذكرى في نفوس الأجيال ، وذلك من أجل غرس قيمة المقاومة بمختلف أوجهها الدينية والثقافية والعسكرية والاجتماعية والسياسية في الأجيال الحالية.

وأنعش الندوة كوكبة من الأساتذة المختصين في مجال التاريخ حيث استعرضوا مختلف المحطات التى مرت بها المقاومة ودلالات ومعاني المقاومة.