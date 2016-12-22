"النصيحة" تنتخب مكتبا جديدا بالمعهد العالي

تاريخ الإضافة: الخميس, 24 تشرين2/نوفمبر 2016 03:03

الأخبار (نواكشوط) ـ انتخبت جمعية النصيحة مكتبا جديدا في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وذلك ضمن فعاليات جمعيتها العمومية المنعقدة الخميس بإشراف لجنة تضم ثلاثة من خريجي المعهد.

وترشحت في الانتخابات لائحتان حصلت أولاهما على 86 صوتا فيما حصلت الثانية على 30 صوتا إضافة إلى صوتين بالحياد، من ضمن مجموع أصوات منتتسبي جمعية النصيحة المشاركين في جمعيتها العمومية والبالغ عددهم 118 طالبا بالمعهد.

وفازت اللائحة الأولى ليتشكل المكتب التنفيذي الجديد للجمعية على النحو التالي:

ـ الحسن ولد الحسين ، رئيسا

- محمد عبد الله ولد محمد، أمينا عاما

ـ محمد ولد سيد محمد، مسؤولا للدعوة

ـ زينب بنت عبدالله: مسؤولة للنساء

- محمد عبد الله ولد الشيخ سيدي، مسؤولا للإعلام

- أحمد ولد أخ، مسؤولا للمالية.