نادي اليونسكو يحتفي باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

تاريخ الإضافة: الإثنين, 21 تشرين2/نوفمبر 2016 17:05

منصة النشاط المنظم في المتحف الوطني بنواكشوطالأخبار (نواكشوط) – نظم نادي اليونسكو الثقافي الموريتاني أمسية احتفائية باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك في قاعة المتحف الوطني بالعاصمة نواكشوط، وبحضور السفير الفلسطيني في نواكشوط، وجمهور متنوع.

التظاهر التي حملت عنوان: "القضية الفلسطينية.. في قلوب الموريتانيين" عرفت تأكيد رئيس نادي اليونسكو محمد ولد عبد اللطيف أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يتجاوز حدود المناسبات وتسجيل المواقف ليشكل جزءا من الذات والهوية لكل مواطن موريتاني.

ووصف ولد عبد اللطيف تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بأنه حدث رئيسي وثابت في مسطرة أنشطة وبرامج النادي المتعددة والمتنوعة، مبينا أن الشعب الموريتاني ظل يقدم الدعم اللا محدود لأشقائه الفلسطينيين في كفاحهم من أجل تحرير وطنهم من براثين الاحتلال.

السفير الفلسطيني في نواكشوط دياب اللوح أشاد في كلمته بالتظاهرة التي تدخل ضمن تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، موضحا أن الشعب الموريتاني قدم لهذه الثورة كل الدعم والمساندة.

وحضر التظاهر عدد من المسؤولين ورجال الثقافة والإعلام، إضافة لجمهور معتبر.