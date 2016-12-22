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خذوه لموت (شعر)
- تاريخ الإضافة: الخميس, 17 تشرين2/نوفمبر 2016 13:31
بذكر الحبيب المصطفى يُشتهى الذكر *** ويحلو بذكر المصطفى السر والجهر
نبيٌّ سما عند الإله مقامه *** وساد فجاج الأرض منهجه البر
فكيف على ذاك الجناب تطاولوا **** وسبوه يا الله أرداهم الكفر
سلام على الدنيا وساكنها إذا *** سكتنا على فعل المسيء، ألا فروا
ألا أيها الغِر المسيء لنفسه *** أتيت عظيماً لا يطاق له صبر
عدمناك ما أشقاك قبحت ناكصا *** عن الحق تحدوك الشقاوة والفجر
برئنا إلى الرحمن منك وغاظنا *** بقاؤك فينا لا أناخ بك العمر
خذوه لموت لا حياة لمثله *** فأولى به الإعدام أولى به القبر
خذوه لموت لا حياة لمثله *** خذوه لموت بعده الخزي والخسر
فدينا رسول الله حيا وميتا *** وما مات فينا حبه الدهر لو يدروا
وإنا به مستعصمون وإنه *** لنا الزاد في كل الأحايين والذخر
وإن رسول الله طهر منزه *** حباه إله العرش حف به الطهر
وإن رسول الله للنور يهتدى *** به لا تداني نوره الشمس والبدر
وإن رسول الله مذ جاء رحمة *** أتى السعد موفورا وحل به البشر
وإن رسول الله ليس كمثله *** يرى، صفوة الباري شمائله كثر
ففي خلقه حسن وفي الخلق لو ترى *** رؤوف رحيم محسن دينه اليسر
أبى فضله حصرا فليس تحيطه *** حروف ولا شعر يحيط ولا نثر
هو المصطفى العالي المقام فديته *** فليس يداني قدره في الورى قدر
به ازدانت الدنيا وحل ربيعها *** فتلك فجاج الأرض أربعها خضر
أتى الكون فاخضرت به الأرض وانتشت *** وولى بها ليلٌ ولاح لها فجر
وأيده بالنصر رب مهيمن *** فدان له برٌّ ودان له البحر
أيا أمة عزت بأحمد أمسها *** وخر لها العاتي وخلدها الدهر
أرى مجد أمس ضاع ويح أبيكمُ *** وهُنا وكُنا لا نهان فما السر
لعمرك ما عزٌّ بغير محمد *** يحازُ، ولا فتحٌ ينال ولا نصر