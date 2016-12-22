المركز المصري يكوِّن عدة شباب موريتانيين

تاريخ الإضافة: الإثنين, 07 تشرين2/نوفمبر 2016 00:47

مدير المركز الثقافي المصري الدكتور نشأت ضيفالأخبار (نواكشوط) – أطلق المركز الثقافي المصري أمس السبت 06 – 11 – 2016 دورة تدريبية حول إدارة المشاريع والمؤسسات الثقافية لصالح الأندية والمؤسسات الثقافية الموريتانية.

وقال المستشار الثاني ومدير المركز الثقافي الدكتور نشأت ضيف إن الدورة التي يشارك فيها عشرون شاب وشابة تدخل في إطار سلسلة من الأنشطة والدورات التي يقدمها المركز برعاية السفير ماجد نافع مصلح سفير جمهورية مصر العربية في موريتانيا.

وأكد نشأت ضيف أن أبواب المركز مفتوحة أمام كل الفاعلين الثقافيين في موريتانيا لتقديم ما لديهم من رؤى وأفكار في إطار التعاون الثقافي.

المشرف على الدورة محمد ولد إدومو أكد أن المشاركين في هذه الدورة سيستفيدون من برامج تكوينية في تقنيات القيادة الثقافية وتخطيط المشاريع الثقافية وآفاق تمويل النشاطات الثقافية في العالم العربي.

وشكر ولد إدومو باسم الموريتانيين المستشار الثقافي المصري نشأت ضيف لجهوده في دعم الفاعلين الثقافيين الموريتانيين.



