معرض لمنتوجات الصناعة التقليدية بنواذيبو(صور)

تاريخ الإضافة: الجمعة, 28 تشرين1/أكتوير 2016 15:55

الأخبار(نواذيبو) - احتضنت العاصمة الاقتصادية نواذيبو أول معرض لمنتوجات الصناعة التقليدية المنظم من قبل الاتحادية الجهوية للصناعة التقليدية على مستوى المدينة.

ويشارك في المعرض العديد من الفاعلين في مجال الصناعة التقليدية والحرفية في المدينة.

وأبرز رئيس الاتحادية الجهوية للصناعة محمد يحي الكنتاوي قيمة العرض في ابراز وتنوع وثراء الصناعة التقليدية المعرفة بتراث البلد بشكل عام حسب قوله.

وقال الكنتاوي في كلمة له على هامش افتتاح المعرض أنه اسهام في نفض الغبار عن منتوجات الصناعة التقليدية وتعريف الجمهور بها.

ويدوم المعرض 3 أيام ويتضمن عروضا فنية متعددة.