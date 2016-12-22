دع اللوم في لوما فـلا اللوم نافــعُ!!

تاريخ الإضافة: السبت, 04 كانون2/يناير 2014 23:58

المختار ولد مقامالمختار ولد مقامتعليقا علي ما لحق بالنائب المحترم القاسم ولد بلالي من ظلم كتبت هذه الأبيات إلي كل من يعتب على "لوما" أي اللجنة الوطنية المستغلة للإنتخابات:

 

دع اللوم في "لوما" فـلا اللوم نافــعُ!!

أمن يا ترى "لوما" ستُـرجى المنافـع؟

فبعد المخاض الصعب جاءت بشارة

ومن بعد قــرع "الطبل" دوت "مَدافعُ"

لها إخــوة قالــوا ارضعـــوها: "أمانة"

"حياديــــــة" في الناس عنها تُدافِـعُ

و لــكن أبــــا "لوما" أراد !! فحُـرِمَتْ

عليها لمحْضِ الـحب تلـك المــراضعُ

مراضـعها "الشهباء" كانت و"صفقة"

ستقضي بها حاجات مـــن لا يُمــانِعْ

وعاشت لأرباب "الـــرمادي" أسيــرة

"مؤجــلة" الأحـــلام و العجز جـــامعُ

ويحرسها "الدستوري" دهـرا فكل من

أتاها لخطب الـود لا شـــك طــامعُ !!

لتُـلْقي عصا للتــيه في حضن "طيب"

فــتغـريه بالأوهـــام وهْـــوَ المُـــمانعُ

و صدًقَـها جــهلا بـــــزيف كلامـــها

وهُوً الـــذي في العُمـر لا زال يــافِعُ

فخانت له عهدا و أفشت لســــــره

أخيراً و قــد ضاعـت عليها الــــودائعُ

 

 


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