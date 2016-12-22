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دع اللوم في لوما فـلا اللوم نافــعُ!!
- تاريخ الإضافة: السبت, 04 كانون2/يناير 2014 23:58
تعليقا علي ما لحق بالنائب المحترم القاسم ولد بلالي من ظلم كتبت هذه الأبيات إلي كل من يعتب على "لوما" أي اللجنة الوطنية المستغلة للإنتخابات:
دع اللوم في "لوما" فـلا اللوم نافــعُ!!
أمن يا ترى "لوما" ستُـرجى المنافـع؟
فبعد المخاض الصعب جاءت بشارة
ومن بعد قــرع "الطبل" دوت "مَدافعُ"
لها إخــوة قالــوا ارضعـــوها: "أمانة"
"حياديــــــة" في الناس عنها تُدافِـعُ
و لــكن أبــــا "لوما" أراد !! فحُـرِمَتْ
عليها لمحْضِ الـحب تلـك المــراضعُ
مراضـعها "الشهباء" كانت و"صفقة"
ستقضي بها حاجات مـــن لا يُمــانِعْ
وعاشت لأرباب "الـــرمادي" أسيــرة
"مؤجــلة" الأحـــلام و العجز جـــامعُ
ويحرسها "الدستوري" دهـرا فكل من
أتاها لخطب الـود لا شـــك طــامعُ !!
لتُـلْقي عصا للتــيه في حضن "طيب"
فــتغـريه بالأوهـــام وهْـــوَ المُـــمانعُ
و صدًقَـها جــهلا بـــــزيف كلامـــها
وهُوً الـــذي في العُمـر لا زال يــافِعُ
فخانت له عهدا و أفشت لســــــره
أخيراً و قــد ضاعـت عليها الــــودائعُ