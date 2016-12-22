تاريخ الإضافة: الإثنين, 05 أيلول/سبتمبر 2016 10:49

محمذن فال ولد محمد يحظيه يتوالى رحيل الأخيار واحدا تلو الآخر، تتخطفهم أيدي الغدر والمكر ، فلم تعد تنتظرنا نفيق من صدمة حتى تعيد الكرة من جديد، مخلفة أزيزا في النفوس وحسرة وأسى على واقع أمة استنسر البغاث بأرضها فلم تعد لها هيبة، الكل يفعل ما يشاء كما يشاء، حتى قليلي الحيلة العجزة المرتكسين في وحل العمالة للهندوس يتحدون مشاعرنا يوما بعد يوم بتقديم رجال الأمة قربانا لآلهة الهندوس ، والأدهى والأمر أن الأمة ما عادت تحركها صور الأبطال وهم يعتلون منصة الشرف دفاعا عنها يقدمون أنفسهم فداء لكبرياء ديس عليه ، ولا صور الأطفال تلفظهم البحار ويخرجون من ركام الأحجار.



في هذا الظرف العصيب يودعنا اليوم علم آخر من أعلام الأمة موقعا في دفتر الشرف حين رفض إباء وعزة أن يسترحم الباطل ؛ لأنه أقوى من أن يسترحمه كما فعل سيد من قبل وتلك حال جيل من الرجال آمنوا أن طريق الريادة لا يزهر إلا إذا سقي بدماء الأشراف .



ولأننا أمة الجسد الواحد – أو هكذا يفترض – كتبت الأبيات التالية وفاء لشهيد الغدر والمكر ، وتوقيعا في سفر الأخوة الإسلامية ، وصرخة في واد الأمة المصوح نبته لعل أن يستيقظ الضمير الجمعي للأمة وتدب فيه الحياة من جديد ، وتعلو راية النصر ، وذلك يوم يرونه بعيدا ونراه قريبا

نم قرير العيون رمز الجلال ** ها تركت الحياة للأنذال

نم قرير العيون خلفك جيل ** سلك النهج في طريق الرجال

نم قرير العيون دمُّك نور *** لشداة العلى جماة المعالي

نم قرير العيون دمُّك نار *** للألى باعوا الدين ذات اشتعال

نم قرير العيون بعدك جيل ** قادم قادم من الأبطــــــــــــال

نم قرير العيون ثأرك آت ** قسما بالله العلي العـــــــــــالي

نم قرير العيون إذ كنت بدرا** عم ضوءا في كالحات الليالي

نم قرير العيون قد عشت طودا ** شامخا مثل راسيات الجبال

نم قرير العيون قد عشت شهما ** تنفق المال كله لا تبــــــالي

نم قرير العيون حقا سترضى ** وغدا نلتقيك تحت الظـــــلال

** *** ** ***

فسلام عليك خذه اعتذارا ** نحن زمنى عجزى عن الأفعال

وسلام عليك" يوم التجلي "** وسلام عليك رمز التعالي

** *** ** ***

بلغ الأهل في الجنان سلامي **واحك عما رأيته من خبال

قد سرى الضعف والهوان بجسمي ** وغدا اليوم في أشد هزال

كل حزب بما لديهم نشاوى *** وعلى الآخرين محض وبال

همهم ما يقوتهم ليس إلا ** وشعار الجميع "مالي" ومالي ؟

لا يهز الضمير موت رضيع ** ظل رمزا لمحنــــة الأطفال

قذف الموج جسمه ، صار رمزا ** لهواني وذلتي واختبالي

جف دمع العيون من كل جفن ** لم يعد في العيون أي بلال

** *** ** ***

حدث الأهل في الجنان حديثا **بالغ الصدق ليس محض خيال

صدق المصطفى غدونا غثاء ** لعبة نحن في يدي الجهال

كل قزم لديه بعض بلادي ** ودمائي تسيل كالشــــــــلال

قيصر الروم عاث ظلما وكسرى **عاود الغدرفي لباس الملالي

حاكمو القصر في بلادي غباء ** حاربوني وبذروا أموالي

وتمادوا في غيهم حيث تاهوا ** خلف وهم في كنهه كالآلي

** *** ** ***

بيد أني على يقين بوعد **** أن هذا جميعــــــه لزوال

ومآلي عيش كريم بعز *** وانتصار ، متى يحين مآلي ؟!