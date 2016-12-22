تكريمات في اختتام مهرجان الأدب (قائمة المكرمين)

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2014 18:38

الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين الشيخ ولد سيدي عبد الله يقدم تكريما للفنانة وعضو مجلس الشيوخ المعلومة بنت الميداح - الأخبارالأخبار (نواكشوط) ـ اختتمت مساء أمس الثلاثاء فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الأدب الموريتاني الذي نظمه اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وجمعية أمناء الضاد؛ بتكريم أحد عشر أديبا وتسع هيئات أدبية، وطنية ودولية.

وقد شارك مائة وسبعون أديبا بإلقاءاتهم الشعرية ومداخلاتهم الأدبية في المهرجان الذي استمر طيلة الفترة ما بين 28 و 31-12-2013 بدار الشباب القديمة في نواكشوط تحت شعار: "موريتانيا.. بيئة حاضنة وسفارة إبداع"، بحضور أدبي وثقافي واسع.

وتخللت أيام المهرجان الأدبي حكايات أدبية وجلسات وأماسٍ فنية وندوات ثقافية أنعشتها نخبة من الأدباء والمفكرين.

وهذه قائمة الأدباء والهيئات المكرّمة:

1. الشيخ التراد ولد العباس ولد الشيخ محمد فاضل

2. الشيباني ولد محمدن ولد احمد

3. الحاج محمود با

4. خديجة بنت عبد الحي

5. التقي ولد الشيخ

6. موقع الموزون

7. الدكتور الشيخ سيدي عبد الله

8. هيئة شاعر المليون شاعر

9. جمعية الشيخ كلاه

10. منتدى الآداب والمعارف

11. منتدى القصيد

12. منتدى النقد الأدبي

13. أحمد سالم ولد ببوط

14. محمد ولد المختار ولد ابن

15. لمرابط ولد الدياه

16. نادي القصة

17. الشيخة المعلومة بنت الميداح

18. جمعية الضاد

19. منتدى الشعراء الموريتانيين الشباب

20. منتدى الآداب الشعبية.

يذكر أن منظمي المهرجان كرّموا في حفل الافتتاح الأديبَ والكاتبَ الموريتاني المقيم في فرنسا بدي ولد أبنو.