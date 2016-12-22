نواذيبو: أيام تكوينية للمنعشين الجمعويين

تاريخ الإضافة: الجمعة, 12 آب/أغسطس 2016 15:41

جانب من انطلاقة الأيام التكوينية صباح اليوم في مدينة نواذيبو (تصوير الأخبار)جانب من انطلاقة الأيام التكوينية صباح اليوم في مدينة نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - أطلق مشروع الوقاية من النزاعات والحوار مع الثقافات أياما تكوينية لصالح العديد من المنعشين الجمعويين على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

 

وقال والي نواذيبو محمد فال ولد أحمد يوراه إن هذا النشاط يندرج في اطار تخليد اليوم العالمي للشباب ويرمي إلى تقوية قدرات المنعشين وتزويدهم بالمهارات الضرورية.

 

وستقدم سلسلة من العروض الفنية للمشاركين في الأيام التكوينية حول القضايا ذا الصلة بالشأن الشبابي حسب المشرفين.


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز