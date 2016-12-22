ديوان جديد للشاعر جاكيتى الشيخ سك

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 10 آب/أغسطس 2016 16:10

الأخبار (نواكشوط) - أصدرت إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة ديوانا جديدا للشاعر الموريتاني جاكيتى الشيخ سك بعنوان "المدى أعجاز نخل..!"، وهو أول ديوان يصدر عن بيوت الشعر التي أنشأتها الشارقة في عدة دول عربية، وذلك ضمن سلسلة "إبداعات عربية".

وحسب إيجاز وصل وكالة الأخبار فإن الديوان يقع في 164 صفحة من القطع المتوسط، واحتوى على أكثر من ثلاثين قصيدة مزج فيها الشاعر بين القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة، وهو الثاني للشاعر بعد ديوانه "الوجود المستعار" الصادر سنة 2008.

ويعتبر جاكيتي الشيخ سك من أبرز الشعراء الشباب في موريتانيا، وهو عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب التابع للرئاسة الموريتانية، وحاصل على عدة جوائز أدبية وتكريمات داخل موريتانيا وخارجها.