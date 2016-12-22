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جلسة شاي مع الموارد البشرية
- تاريخ الإضافة: الإثنين, 08 آب/أغسطس 2016 12:57
الأخبار (نواكشوط) نظمت الجمعية الموريتانية للأطر المسيرين للموارد البشرية ندوة فكرية بفندق الخاطر تحت عنوان: "جلسة شاي مع الموارد البشرية" وذلك بغية تطوير المسلكيات والسياسات ووسائل تسيير الموارد البشرية.
وحسب الامين العام للجمعية حسني محمد بابو فإن الجمعية تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال:
تكوين شراكة بين المهنيين في مجال تسيير الموارد البشرية و تبادل المعلومات والتجارب والخبرات .
- المشاركة في البحث عن الحلول لمشاكل تسيير الموارد البشرية، وتنظيم ندوات وحوارات و ورشات عمل
- النهوض بوظيفة تسيير الموارد البشرية .
- دعم الكفاءات والقدرات المهنية في مجال تسيير الموارد البشرية.
- تقريب وجهات النظر بين المصالح العمومية وأرباب العمل والجمعيات ومؤسسات التكوين.