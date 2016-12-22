حفل تكريمي للحاصلين على البكالوريا بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الخميس, 04 آب/أغسطس 2016 20:54

الأخبار(نواذيبو) - نظم فرع جمعية شبيبة بناء الوطن بمدينة نواذيبو مساء اليوم الخميس حفلا تكريميا للناجحين في البكالوريا وشهادة ختم الدروس الاعدادية بحضور فاعلين في حقل التعليم وناشطين في المجتمع المدني وبعض مدراء مؤسسات التعليم الثانوي.

وقال رئيس الفرع أسلامه ولد العتيق إن الجمعية دأبت على تكريم المتفوقين والناجحين في البكالوريا وختم الدروس الاعدادية كل سنة من أجل تحفير التلاميذ على التحصيل الدراسي والعمل الثقافي وزرع روح المنافسة في أوساط التلاميذ.

ورأى رئيس الفرع أن جمعيته هي فضاء ثقافي ومعرفي يقدر جهود المتميزين ويسعي جاهدا إلى دعمها وفتح الباب أمامها سعيا إلى ايجاد جيل شبابي مهتم بشؤون أمته وساع إلى بناء وطنه.

وحصل الناجحون على أوسمة تكريمية وشهادات تقديرية من قبل فرع الجمعية في الحفل التكريمي.