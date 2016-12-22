حلم زرياب (شعر)

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 02 آب/أغسطس 2016 22:30

محمد عبد الله بن لحظانه - 16 - 4 - 2016زرياب هل تهجر الأوطان مكتئبا

لتترك العود يبكى الدهر منتحبا

أواه يا سيد الأوتار قد سرقـــــت

ألحانك الملهمات الشعر والطربا

يا نافث البوح والأحزان تغمره

ألا ترى التين والزيتون والعنبـــا

آه أما عدت تسطاع الغناء وما

سواك يحسن ضرب العود إن ندبا

تخاف من ظل إلهام أتيت بـــــــه

وحيا يسافر في الآفاق مغتربا

إني أرى دجلة الثكلى ينازعها

في فقدك النيل يا بؤسا ويا عجبا

كما بكى الكرخ في بغداد يسعفه

من جلق الحزن في أحشائها التهبا

والبلبل الصادح الموتور يندبه

حزنا فيا لاصطبار الناي إذ سلبا

ما ترتجي غير مجد سوف تجمعه

ولو ترحلت في تطلابه حقبا

لو كان غيرك ما أنضى بلا سبب

خيوله الغر تشكو الضيم والنصبا

هون عليك فذي جنات أندلس

نسيم زهر يزيل الأين والسغبا

لو عدت يوما إلى بغداد لارتجفت

رنات لحنك تبكى المجد إذ ذهبا

ما عاد إسحاق فيها عازفا لبقا

تغشى أنامله الأوتار إن رغبا

لكنما بك ما يرديك منكـــــــسرا

حلم سعيت له فانهار و انتهبا

غنيت في الغرب في الزهراء ملحمة

تروى الخلود لمن قد عاش مكتئبا

زرياب هل دعوة للعزف ترجعه

أم قد تلاشى من الأنغام ما عذبا