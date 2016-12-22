إطلاق النسخة التاسعة من مهرجان الأدب الموريتاني

تاريخ الإضافة: الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2013 11:28

الأخبار (نواكشوط) ـ انطلقت ليلة البارحة:28-12-2013 بمباني دار الشباب القديمة في العاصمة نواكشوط النسخة التاسعة من مهرجان الأدب الموريتاني التي ينظمها اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وجمعية أمناء الضاد بإشراف وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم الشاعر والروائي الموريتاني المقيم بفرنسا بدي ولد أبنو؛ وذلك "وذلك تقديرا لمكانة هذا المثقف الموريتاني الكبير، الذي شكل عطاؤه الثقافي والأدبي رافدا مهما للأدب الموريتاني والعربي".

وقالت وزيرة الثقافة لالة بنت الشريف خلال كلمتها في افتتاح المهرجان، إن "الأدب يسهم في التعريف بالحضارة وترسيخ رؤية إصلاحية مشرقة"، مؤكدة أن قطاعها لن يبخل في دعم القائمين على الشأن الثقافي في البلاد.

بدوره قال عبد الله سالم ولد المعلى الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، إن ازدهار حضارات الأمم والمجتمعات مرتبط بازدهار الآداب فيها، مشيرا إلى أن اتحاد الأدباء الموريتانيين فتح الباب طيلة السنة الجارية للإبداع أمام الأجيال الصاعدة.

وحضر المهرجان المئات من الأدباء والشعراء والروائيين والكتاب والفنانين الموريتانيين.

يذكر أن المهرجان الذي انطلق ليلة البارحة يدوم أربعة أيام، وستتخلله محاضرات أكاديمية في الأدب والنقد.