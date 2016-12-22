الشبيبة تحتفي بعيد الفطر

تاريخ الإضافة: الأحد, 10 تموز/يوليو 2016 22:16

الأخبار(نواذيبو) - أحيا فرع جمعية شبيبة بناء الوطن بمدينة نواذيبو عيد الفطر بأمسية ثقافية وفنية مساء اليوم في مركز المعرفة للجميع بحضور شبابي غفير.

وشملت الأمسية قراءات شعرية واسكتشات عالجت بعض المسلكيات السلبية في صفوف الشباب إضافة إلى وقفات فنية في الأمسية.

وأبرز رئيس الفرع أسلامه ولد العتيق أن جمعيته دأبت على احياء المناسبات الدينية من أجل مقاسمة الشباب الأفراح معربا عن مضي جمعيته قدما في انعاش الساحة الثقافية.