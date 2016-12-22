موريتاني بأبي ظبي يبتكر سيارة تعمل بالهواء

تاريخ الإضافة: السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2013 11:48

الشرطي الموريتاني محمد محمود ولد إسماعيل ولد احود ولد عبد الرحمن الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن في أبي ظبي بالإمارات العربية المتحدة عن اختراع الشرطي الموريتاني محمد محمود ولد إسماعيل ولد احود ولد عبد الرحمن لسيارة تعمل بالهواء، ولا تحتاج إلى البنزين ولا إلى الكهرباء ولا عادم سيارات أو (راديتر)، وذلك بعد جهود من العمل لمدة ستة أشهر وبتمويل شخصي.

ولم يتوقع الشرطي الموريتاني بالإمارات الذي كان يعمل حارسا في الإدارة العامة للحراسات والمهام الخاصة بشرطة أبي ظبي "الحصول على هذه النتيجة المبهرة، بعد أن كان في اعتقاد الكثير من الناس أنها ضرب من المستحيل"، مطالبا بالدعم لترقية الفكرة وتطويرها، وهو ما يمكن أن يحدث تغيرا جذريا في عالم السيارات الصديقة للبيئة.

يذكر أن محمد محمود حاصل على شهادة علمية في الرياضيات، قبل أن يدرس الكهرباء الصناعية. كما يشاركه في الاختراع شقيقه الأكبر الذي درس ميكانيكا السيارات.



